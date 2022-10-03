الإثنين 03 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أزمة قلبية تُنهى حياة طالبة بمدرسة فى الشرقية

جثة طفلة
جثة طفلة
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لقيت طالبة بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة الإمام علي الابتدائية بمركز كفر صقر بالشرقية، اليوم الإثنين، مصرعها عقب تعرضها لأزمة قلبية، وتم نقلها للمستشفى، ولكنها فارقت الحياة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بسقوط طالبة تدعى «ناريمان»، بمدرسة الإمام علي الابتدائية، التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية، داخل المدرسة إثر تعرضها تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.

وتم نقل الطالبة إلى مستشفى كفر صقر لمحاولة إسعافها، ولكنها فارقت الحياة وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

طالبة الشرقية المدرسة أزمة قلبية طالبة ابتدائي محضر بالواقعة

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وائل لطفي

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