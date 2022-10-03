مرض جادا سميث.. أول دواء على الإطلاق لعلاج تساقط الشعر الثعلبة

أعطى المنظمون الضوء الأخضر لأول علاج للثعلبة أثبت فعاليته في إعادة نمو الشعر.

ووفقًا لموقع الديلي ميل البريطاني يُطلق على العقار اسم baricitinib، وهو قيد الاستخدام بالفعل في NHS لعدد من الحالات، بما في ذلك التهاب المفاصل والتهاب الجلد وحتى Covid الشديد، وهو يعمل عن طريق مقاطعة الإشارات الخاطئة التي تجعل الجهاز المناعي يهاجم بصيلات الشعر.

تقول سو شيلينغ، الرئيسة التنفيذية لجمعية Alopecia UK الخيرية: "هذه خطوة مهمة حقًا في الاتجاه الصحيح لمجموعة من المرضى الذين لم تكن لديهم حتى الآن خيارات علاج فعالة".

الثعلبة هي حالة منهكة بشكل لا يصدق تجعل الناس مكتئبين وقلقين وأحيانًا ميول انتحارية، تحتاج NHS إلى تمويل هذا حتى يتمكن المرضى من الحصول عليه مجانًا.

كما أنها هي المصطلح المستخدم لوصف تساقط الشعر، والذي يصيب ما يقرب من 40 في المائة من النساء، و30 في المائة من الرجال في مرحلة ما من حياتهم.

كما يعاني حوالي 100000 بريطاني من حالة تسمى داء الثعلبة، حيث تهاجم خلايا الجهاز المناعي بصيلات الشعر لأسباب غير مفهومة، على مدار أسابيع، يبدأ الشعر في التكتل مما يؤدي إلى ظهور بقع صلعاء كما يفقد بعض الناس الحواجب والرموش والشعر في أماكن أخرى من الجسم.

وتعاني الممثلة جادا بينكيت سميث من الحالة التي أصبحت محل اهتمام عالمي في أبريل عندما ألقى مضيف حفل توزيع جوائز الأوسكار، الممثل الكوميدي كريس روك، نكتة حولها وقام زوجها ويل سميث بصفعها على خشبة المسرح.

يمكن وصف علاجات الستيرويد - إما في شكل كريم أو كحقن في فروة الرأس أو كأقراص - وتكون فعالة في واحد من كل خمسة مرضى. لكن تناول حبوب الستيرويد على المدى الطويل يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل مرض السكري من النوع 2، لذلك يوصي الأطباء المرضى بالتوقف عن تناولها بعد ستة أسابيع. يمكن أن تهيج كريمات الستيرويد الجلد وتسبب الصداع النصفي المؤلم.

يمكن تناول Baricitinib ، وهو جزء من عائلة من الأدوية تسمى مثبطات JAK ، يوميًا واستمراره إلى أجل غير مسمى. عادة ما تكون الآثار الجانبية ضئيلة لأنه ، على عكس العقاقير الستيرويدية ، لا يهاجم هذا الدواء الخلايا المناعية السليمة.

تشير الدراسات إلى أنه بالنسبة لثلث المرضى، فإن الباريسينيب يحفز نمو الشعر في غضون ثلاثة أشهر ويستمر في النمو مرة أخرى. يرى المرضى الذين يستجيبون للعلاج أن 80٪ من شعرهم يعود. تقدم بعض عيادات الأمراض الجلدية بالفعل للمرضى الباريتينيب - بتكلفة 1000 جنيه إسترليني شهريًا - وتشعر الجمعيات الخيرية بالقلق من أن السعر المرتفع يجبر الكثيرين على شراء الدواء في الخارج.

يمكن أن يكون تناول دواء مثل هذا بجرعات كبيرة غير آمن، خاصة دون مراقبة. لذا يجب الرجوع للطبيب.