الإثنين 03 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انتخابات البرازيل.. لولا وبولسونارو إلى جولة إعادة

لويس إيناسيو لولا
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
ads

أعلنت هيئة الانتخابات في البرازيل، أن المرشحين الأبرز للرئاسة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والرئيس الحالي جايير بولسونارو سيخوضان جولة إعادة نهاية شهر أكتوبر الجاري، لعدم حصول أي منهما على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.

وكان لولا الزعيم اليساري، أحرز تقدمًا على اليميني المتطرف المنتهية ولايته بولسونارو، بعد فرز أصوات 70 بالمئة من مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، أمس الأحد.

وكانت شركة "داتافولها" الرائدة في استطلاعات الرأي قد أعطت الرئيس السابق 50 بالمئة من الأصوات مقابل 36 بالمئة لبولسونارو، في استطلاع نشر عشية الانتخابات، حيث وضعت الفوز من الجولة الأولى في متناول المرشح اليساري المخضرم.

وفي بداية الفرز أمس الأحد، حقق بولسونارو تقدمًا طفيفًا بفارق 5 نقاط على لولا، ليسارع معسكره إلى الاحتفال بالنتائج الأولية، وكتب نجله إدواردو عضو الكونجرس على "تويتر": "داتافولها أخطأت مرة أخرى".

وكان بولسونارو ودائرته المقربة يراقبون النتائج في مقر الرئاسة في برازيليا.

وستقرر أكثر انتخابات البرازيل استقطابًا منذ عشرات السنين ما إذا كان سيعود إلى السلطة رئيس سابق قضى وقتًا في السجن بتهم فساد، أو يميني شعبوي هاجم نظام التصويت وهدد بالطعن في هزيمته.

وتبادل لولا وبولسونارو اتهامات بالفساد في المناظرة الأخيرة قبل الانتخابات، حيث وصف الرئيس بولسونارو منافسه اليساري، الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بأنه رئيس عصابة إجرامية كانت تدير "حكومة من اللصوص"، خلال رئاسته التي استمرت لفترتين.

بينما وصف لولا بولسونارو بأنه كاذب، موضحًا أن "حكومته تسترت على الكسب غير المشروع في شراء اللقاحات خلال جائحة كورونا"، التي حصدت أرواح أكثر من 680 ألف برازيلي.

ويسمح نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل، الذي انتقده بولسونارو مرارًا باعتباره عرضة للتزوير من دون تقديم أدلة، للهيئة الوطنية للانتخابات، بفرز النتائج بسرعة في غضون ساعات بعد إغلاق مراكز الاقتراع.

وبسبب هجمات بولسونارو على نظام التصويت واحتمال نشوب نزاع، دعت الهيئة الوطنية للانتخابات عددًا غير مسبوق من المراقبين الدوليين لانتخابات هذا العام.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحوار الوطنى بدأ بالفعل

الأكثر قراءة

«صقر دل على موقعهم».. قصة العثور على المفقودين فى صحراء مطروح

انتخابات البرازيل.. لولا وبولسونارو إلى جولة إعادة

أسعار الدولار اليوم الإثنين مقابل الجنيه فى البنوك المصرية والمصارف الأجنبية

استشارى بيئة: ارتفاع درجة حرارة المحيط المتجمد الشمالى خطر يهدد الأرض

فاتورة الكهرباء 2022| الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة جنوب الدلتا

موعد الاحتفال بالمولد النبوى فى مصر والدول العربية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا قال البابا ماكماستر وكيسنجر عن وقائع الحرب؟

أحمد الصغير

الإعجاز المصرى فى أكتوبر كما وصفه الإسرائيليون عام 1974 (2)

محمود خليل

العملاق النائم

رشا عبدالمنعم

«كل حاجة حلوة».. تذكرة لحب الحياة

محمد العسيري

موسم المدارس.. أجمل ما فينا ولادنا

ماجد حبته

الزحف الثانى إلى روما!

إسراء شوقي

روسيا وأوكرانيا.. ما القادم؟

حسين دعسة

توماس فريدمان يرى روسيا الفاشلة ولا يرى نتائج الحرب!

صور

عودة الطلاب للمدارس

أول أيام العام الدراسى الجديد

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يغلق سجن «ريمون» ويحتجز أهالى الأسرى

إسرائيل: لا نمانع تطوير حقل غاز فى لبنان وسنحصل على حصتنا المالية

عشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى» بحماية الشرطة الإسرائيلية