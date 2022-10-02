الأحد 02 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بحلوان

حريق شقة
حريق شقة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة عزبة الوالدة بمدينة حلوان، مما أدى لتفحم محتوياتها بالكامل، دون وقوع خسائر بشرية.

وردت إشارة من النجدة، لغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، مفادها نشوب حريق في شقة سكنية بمدينة حلوان، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحريق وفرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها ومنع خطر امتدادها، وأمكن السيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية.

وتبين بالفحص حدوث ماس كهربائي نتج عنه الحريق مما أسفر عن تفحم كامل محتويات الشقة.

 تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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وائل لطفي

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