أحدهما يرتدي نقابًا.. استغاثة تُنقذ مندوب تحصيل من السرقة بالإكراه في القطامية

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على لصَّين أحدهما يرتدى نقابا، بعد سرقتهما لمندوب تحصيل بالإكراه بمنطقة القطامية.

وتلقى قسم شرطة القطامية بلاغا من «ع. ن» 28 سنة، مندوب تحصيل، ومقيم بالهناجر الجديدة دائرة القسم، بأنه حال سيره بمنطقة محطة البنك دائرة القسم، بعد تحصيله مبالغ مالية من سوبر ماركت بذات المنطقة، فوجئ بشخصين يستقلان دراجة بخارية، أحدهما يرتدي زيا نسائيا «نقاب»، قاما باستيقافه تحت تهديد السلاح الأبيض «مطواة»، وشرعا في سرقة مبلغ مالي 100 ألف جنيه خاصة بتحصيل الشركة محل عمله، إلا أنه استغاث فلاذا بالفرار خشية ضبطهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل البلاغ؛ أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما كل من: «م. خ. ا» 31 صاحب سوبر ماركت ومقيم مساكن القاهرة ـ دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية غش أغذية، و«ا. م. ع» 23 عاطل ومقيم محافظة سوهاج، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين تمكّن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما حال استقلالهما دراجة بخارية «ملك وقيادة الثاني»، وضبط بحوزة الأول على “عباية حريمي”، وسلاح أبيض مطواة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرّ الأول بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بقدوم المجني عليه للمحل عمله لتحصيل مبالغ مالية منه اختمر في ذهنه فكرة سرقته بالإكراه، وفي سبيل ذلك اتفق مع المتهم الثاني على ارتكاب الواقعة، حيث ارتدى زيا نسائيا واستقلّ الدراجة البخارية صحبة المتهم الثاني، وانتظر قدوم المجني عليه، وفور مشاهدته استوقفاه وهدداه بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وشرعا في سرقة ما بحوزته من مبالغ مالية، إلا أنه استغاث بالمارة فلاذا بالفرار خشية ضبطهما، وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال المتهم الأول أيّدها.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.