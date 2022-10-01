بالخطوات.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2022

مع بداية كل شهر يكثف البحث عن الاستعلام عن مخالفات المرور حيث يستغل المواطنين نزول الراتب الشهري واستعداد المواطنين لسداد التزاماتهم المادية من هنا يأتي اهتمام كبير من أصحاب السيارات في مصر بمعرفة كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2022، لتحديد مبالغ الغرامات المستحقة عليهم.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2022

ويمكن الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة في مصر من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022

الدخول إلى موقع النيابة العامة في مصر من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

تظهر عدد من الخدمات المرورية التي تقدم للجمهور أونلاين عبر الموقع الإلكتروني.

يتم اختيار الاستعلامات.

اختيار نوع الاستعلام على مخالفات المرور، سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

يمكن اختيار نوع الاستعلام عن مخالفات المرور والضغط عليها.

يتم اتباع الخطوات، حيث تظهر صفحة يتم فيها اختيار رقم اللوحة والأحرف، أو رقم اللوحة فقط في حالة الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات.

كتابة بيانات الرخصة.

تظهر أيقونة المخالفات، بالضغط عليها تظهر قيمة المخالفات.

كيفية التعامل مع المخالفات المرورية 2022

وتقدم النيابة العامة في مصر بجانب الاستعلام عن مخالفات المرور العديد من الخدمات الإلكترونية الأخري، منها دفع الغرامات والمخالفات وأماكن ارتكاب المخالفات المرورية من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

يجب اختيار الاستعلام عن مخالفات المرور.

إدخال بيانات الرخصة برقم اللوحة.

اختيار الاستعلام عن أماكن المخالفات.

إدخال الرقم القومي لمالك المركبة.

الضغط على المخالفات ونوعها والرسوم المستحقة.

تظهر أماكن ارتكاب المخالفات وقيمتها تفصيليا.

كيفية دفع المخالفات المرورية 2022

وقد أتاحت الدولة عد سبل لسداد قيمة الغرامات بدلًا من التزاحم على المكاتب المرورية المنتشرة في المحافظات، وهو إجراء ضمن قرارات التحول الرقمي التي تتبعه مصر غفي كافة المجالات، ومن ثم يمكن سداد قيمة المخالفات من خلال عدة طرق منها الدفع الإلكتروني فوري، ومصاري، أو من خلال المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول تيسيرًا على المواطن ومالك المركبة.