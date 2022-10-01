السبت 01 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالخطوات.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2022

المرور
المرور
ads

مع بداية كل شهر يكثف البحث عن الاستعلام عن مخالفات المرور حيث يستغل المواطنين نزول الراتب الشهري واستعداد المواطنين لسداد التزاماتهم المادية من هنا يأتي اهتمام كبير من أصحاب السيارات في مصر بمعرفة كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2022، لتحديد مبالغ الغرامات المستحقة عليهم.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2022

ويمكن الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة في مصر من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

برقم اللوحة.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022| تفاصيل

النيابة العامة.. الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة على الإنترنت

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022

  • الدخول إلى موقع النيابة العامة في مصر من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).
  • تظهر عدد من الخدمات المرورية التي تقدم للجمهور أونلاين عبر الموقع الإلكتروني.
  • يتم اختيار الاستعلامات.
  • اختيار نوع الاستعلام على مخالفات المرور، سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.
  • يمكن اختيار نوع الاستعلام عن مخالفات المرور والضغط عليها.

يتم اتباع الخطوات، حيث تظهر صفحة يتم فيها اختيار رقم اللوحة والأحرف، أو رقم اللوحة فقط في حالة الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات.

كتابة بيانات الرخصة.

تظهر أيقونة المخالفات، بالضغط عليها تظهر قيمة المخالفات.

 كيفية التعامل مع المخالفات المرورية 2022

وتقدم النيابة العامة في مصر بجانب الاستعلام عن مخالفات المرور العديد من الخدمات الإلكترونية الأخري، منها دفع الغرامات والمخالفات وأماكن ارتكاب المخالفات المرورية من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

يجب اختيار الاستعلام عن مخالفات المرور.

إدخال بيانات الرخصة برقم اللوحة.

اختيار الاستعلام عن أماكن المخالفات.

إدخال الرقم القومي لمالك المركبة.

الضغط على المخالفات ونوعها والرسوم المستحقة.

تظهر أماكن ارتكاب المخالفات وقيمتها تفصيليا.

 كيفية دفع المخالفات المرورية 2022

 وقد أتاحت الدولة عد سبل لسداد قيمة الغرامات بدلًا من التزاحم على المكاتب المرورية المنتشرة في المحافظات، وهو إجراء ضمن قرارات التحول الرقمي التي تتبعه مصر غفي كافة المجالات، ومن ثم يمكن سداد قيمة المخالفات من خلال عدة طرق منها الدفع الإلكتروني فوري، ومصاري، أو من خلال المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول تيسيرًا على المواطن ومالك المركبة.

تعرف على جدول بطولات «PSA» للاسكواش في أكتوبر ونوفمبر

7 أكتوبر.. «الجازولية» تحيي ذكرى المولد النبوي في ساقية الصاوي

المرور مخالفات المرور اللوحة المخالفات المرورية 2022 كيفية دفع المخالفات المرورية 2022 مخالفات المرور برقم اللوحة الاستعلام عن مخالفات المرور المرور 2022 موقع النيابة العامة المخالفات المرورية المخالفات بيانات الرخصة

مواد متعلقة

برقم اللوحة.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022| تفاصيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

الأكثر قراءة

الشوط الأول.. محمد صلاح يصنع فى تأخر ليفربول أمام برايتون بهدفين

تطورات مهمة فى مستقبل صفقة مصطفى شلبى مع الزمالك (خاص)

مواعيد عرض مسلسل «اعمل ايه» عبر قناة «DMC»

نائب محافظ قنا يتابع أعمال تطوير المناطق غير المخططة

تفاصيل التشغيل التجريبي لحقل نور.. و5 اكتشافات جديدة للغاز بالبحر المتوسط

الهيئة العامة للسلع التموينية تعلن عن مناقصة عالمية جديدة للزيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

2 أكتوبر ميلاد غاندى.. واليوم العالمى لنبذ العنف

علي سعدة

تراثنا المهدد بالانقراض

د.أحمد الخميسى

أشواق شاقة

أحمد الصغير

الإعجاز المصرى فى أكتوبر كما وصفه الإسرائيليون عام 1974 (1)

صفاء النجار

«الحرب فى الشرق».. أن تكتب ليحيا العالم

د.كريمة الحفناوى

الثقافة والهوية الوطنية

ماجد حبته

أفضل محتوى درامى عربى

مؤمن المحمدي

الهداف التاريخى

صور

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس الساعات الأخيرة.. كيف تتحرك إسرائيل قبل ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟

سوريا: أعمال العدوان الإسرائيلى فى فلسطين وبلادنا جرائم حرب وانتهاك للقانون الدولى

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الاسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية