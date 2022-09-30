الجمعة 30 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تستخدم الفيتو ضد قرار مجلس الأمن حول ضم أقاليم أوكرانية

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
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فشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، في اعتماد مشروع قرار يدين ضم موسكو لعدة أقاليم أوكرانية.

واستخدمت روسيا حق الفيتو ضد قرار مجلس الأمن حول عمليات الضم، فيما امتنعت الصين عن التصويت.

وحظي مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وألبانيا، بتأييد 10 أعضاء وامتناع 4 آخرين وفيتو روسي.

وكان مشروع القرار يدعو جميع الدول والمنظمات الأخرى إلى عدم الاعتراف بالضمّ الزائف للمناطق الأربع.

وخلال الجلسة، قالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن: "نوجه رسالة إلى موسكو بأن العالم لا يزال يدافع عن السيادة.. خطوة ضم روسيا لأقاليم أوكرانية تعتبر تصعيدا خطيرا على السلم والاستقرار".

روسيا مجلس الأمن الفيتو عمليات ضم مناطق أوكرانية الصين امتناع

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