الجمعة 30 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يدين إعلان روسيا ضم المناطق الأوكرانية: قائم على «الاحتيال»

بايدن
بايدن
ads

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إعلان روسيا القائم على "الاحتيال" بضم أربع مناطق أوكرانية، مشيرا إلى أن موسكو تخالف القانون الدولي.

وقال، في بيان، إن "الولايات المتحدة تدين محاولة روسيا القائمة على الاحتيال لضم أراض أوكرانية ذات سيادة.. روسيا تنتهك القانون الدولي وتعبث بميثاق الأمم المتحدة، وتبدي ازدراءها للدول المسالمة أينما كانت".

وأضاف: "ستحترم الولايات المتحدة على الدوام حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا.. سنواصل دعم جهود أوكرانيا لاستعادة أراضيها عبر تعزيز قوتها العسكرية والدبلوماسية، بما في ذلك عبر المساعدة الأمنية الإضافية البالغة قيمتها 1,1 مليار دولار التي أعلنتها الولايات المتحدة هذا الأسبوع".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي. فلاديمير بوتين، إنه سقطت أقنعة الغرب الذي حاول في عام 1991 أن يفتت روسيا ويحولها لشعوب متحاربة، لافتًا إلى أن "الغرب ينتهج سياسة الاستعمار الجديد من أجل الهيمنة على العالم وإسقاط الأنظمة".

وأضاف الرئيس الروسي، خلال مؤتمر صحفي، أن "الهدف الأساسي للغرب هو فكرنا وفلسفتنا.. الغرب لا يحتاج إلى روسيا، أما نحن فنحتاجها"، لافتا إلى أنه لقد أنهى الغرب بازدواجية معاييره كل الاتفاقيات والمواثيق، فالغرب يقسم العالم إلى عالم «متحضر» و«بقية العالم» وإلى «عالم أول» و«عوالم أخرى»، حسب قوله.

وتابع أن بلاده تفتخر بأنها كانت جزءا من الحركة العالمية لتحرير الشعوب والدول خلال القرن العشرين، لافتا إلى أن الحضارة الروسية تستند إلى ديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية والبوذية، وتستند إلى الفكرة والكلمة الروسية.

وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تحتل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، وتتنصت على زعمائها، لافتا إلى أن الغرب يقضي على شعوب كاملة كما يفعل الآن في إفريقيا، مضيفًا أن "الغرب يعتقد أن حضارته ملزمة للجميع ونرفض ذلك".

الرئيس الامريكي روسيا مناطق اوكرانية موسكو القانون الدولي الولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

الأكثر قراءة

بدء التدريب على مهن بالإسكندرية.. واختبار نهائى لدورة تدريبية بالوادى الجديد

بايدن يدين إعلان روسيا ضم المناطق الأوكرانية: قائم على «الاحتيال»

«ليس وأنت فى السلطة».. رئيس أوكرانيا يرد على دعوة بوتين للتفاوض

واشنطن: مجموعة السبع ستعاقب الدول الداعمة لضم روسيا أراضى أوكرانية

«خارجية فلسطين»: ردود الأفعال الدولية على استشهاد الطفل ريان غير كافية

ديلى ميل تكشف تفاصيل جديدة عن انتحار مذيعة أمريكية قبل زفافها بأسابيع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الهداف التاريخى

نبيل عبدالفتاح

فن السياسة المبدعة فى إدارة العمل الثقافى

فهمي عبدالسلام

مذكرات روز اليوسف.. امرأة ضد الأغلبية

د. محمد عفيفي

إيران وشرق البحر المتوسط

ماجد حبته

أمريكا تحارب الجوع!

محمد عبدالعزيز

أين اختفت مذكرات «سعيد» وجائزته؟

بسنت حسن

هى فوضى

حسين دعسة

مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة.. رؤية ثقافية أردنية مستقبلية

صور

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

محطة تل أبيب

المزيد

«مزدوجو الجنسية».. إسرائيل تحذر مواطنيها من تجنيدهم فى الجيش الروسى

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على جنين إلى 4 شهداء و44 إصابة

إسرائيل: سريان اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية بدءًا من ديسمبر