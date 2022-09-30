بايدن يدين إعلان روسيا ضم المناطق الأوكرانية: قائم على «الاحتيال»

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إعلان روسيا القائم على "الاحتيال" بضم أربع مناطق أوكرانية، مشيرا إلى أن موسكو تخالف القانون الدولي.

وقال، في بيان، إن "الولايات المتحدة تدين محاولة روسيا القائمة على الاحتيال لضم أراض أوكرانية ذات سيادة.. روسيا تنتهك القانون الدولي وتعبث بميثاق الأمم المتحدة، وتبدي ازدراءها للدول المسالمة أينما كانت".

وأضاف: "ستحترم الولايات المتحدة على الدوام حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا.. سنواصل دعم جهود أوكرانيا لاستعادة أراضيها عبر تعزيز قوتها العسكرية والدبلوماسية، بما في ذلك عبر المساعدة الأمنية الإضافية البالغة قيمتها 1,1 مليار دولار التي أعلنتها الولايات المتحدة هذا الأسبوع".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي. فلاديمير بوتين، إنه سقطت أقنعة الغرب الذي حاول في عام 1991 أن يفتت روسيا ويحولها لشعوب متحاربة، لافتًا إلى أن "الغرب ينتهج سياسة الاستعمار الجديد من أجل الهيمنة على العالم وإسقاط الأنظمة".

وأضاف الرئيس الروسي، خلال مؤتمر صحفي، أن "الهدف الأساسي للغرب هو فكرنا وفلسفتنا.. الغرب لا يحتاج إلى روسيا، أما نحن فنحتاجها"، لافتا إلى أنه لقد أنهى الغرب بازدواجية معاييره كل الاتفاقيات والمواثيق، فالغرب يقسم العالم إلى عالم «متحضر» و«بقية العالم» وإلى «عالم أول» و«عوالم أخرى»، حسب قوله.

وتابع أن بلاده تفتخر بأنها كانت جزءا من الحركة العالمية لتحرير الشعوب والدول خلال القرن العشرين، لافتا إلى أن الحضارة الروسية تستند إلى ديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية والبوذية، وتستند إلى الفكرة والكلمة الروسية.

وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تحتل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، وتتنصت على زعمائها، لافتا إلى أن الغرب يقضي على شعوب كاملة كما يفعل الآن في إفريقيا، مضيفًا أن "الغرب يعتقد أن حضارته ملزمة للجميع ونرفض ذلك".