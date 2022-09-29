الجمعة 30 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز 6 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالتبين

ارشيفية
ارشيفية
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قررت جهات التحقيق حجز 6 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة التبين، 24 ساعة على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على 6 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار داخل منزل بمنطقة التبين.

ووردت معلومات للمقدم عز المليجي، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، مفادها قيام عدد من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة القسم، وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.

وعقب تقنين الإجراءات خرجت مأمورية استهدفت المكان المشار إليه، وأمكن ضبط 6 أشخاص، من القائمين على أعمال الحفر والتنقيب، وعثر بحوزتهم على المعدات المستخدمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

حجز 6 أشخاص الحفر التنقيب عن الآثار عقار التبين تحريات

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وائل لطفي

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