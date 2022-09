سامسونج مصر تقدم خدمة عملاء فريدة من نوعها لدعم جميع المستخدمين وتطرح خدمة التواصل بلغة الإشارة

تتبنى رؤية سامسونج مصر للإلكترونيات دائماً إنشاء تقنية مفيدة للإنسانية في ابتكاراتها، للمساعدة في تحسين جودة حياة المستخدمين، وتشمل هذه الرؤية تقديم الدعم عن بعد للعملاء، وليس فقط في مراكز خدمة العملاء، بالتالي قدمت سامسونج أكثر من طريقة لتقديم الدعم للمستخدمين من ضمنها التواصل عن طريق رسائل WhatsApp ومكالمات الفيديو التي يتحدث فيها ممثلين خدمة العملاء عن طريق لغة الإشارة لتسهل على مستخدميها عملية التواصل.

وفي إطار هذه الرؤية فقد خصصت سامسونج خدمة خاصة لذوي الأولوية، تشمل إتاحة الأولوية لهم فى تقديم الدعم من خلال رقم خاص يحصلون عليه، بالإضافة إلى مقاعد خاصة بهم في مراكز خدمة العملاء. فضلًا عن مجهودات الشركة في توفير خدمات صديقة للبيئة مثل تقديم خدمة الإيصال الإلكتروني Eco Paper Free لتوفير استخدام الورق واستخدام عبوات صديقة للبيئة Eco Packing لتوصيل قطع الغيار لفروع الصيانة.

وأضاف بيشوى أديب مدير قطاع خدمة العملاء أن شركة سامسونج مصر للإلكترونيات المحدودة تسعى دايما لدعم توجه الدوله للحفاظ على البيئة ولتحقيق هدفها أن تصبح رائدة في تقديم تكنولوجيا صديقة للبيئة، حيث تقدم سامسونج خدمة التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية Box Eco، وهو صندوق متوافر في فروع خدمة عملاء سامسونج للمحمول، مما يمكن العملاء من وضع هواتفهم المحمولة التي لم تعد مستخدمة داخله، وفي المقابل يحصل العميل على قسائم شراء تتيح له فرصة شراء منتجات سامسونج من المتجر الإلكتروني، وهو ما يتوافق مع رؤية الشركة في ابتكار تكنولوجيا تفيد البيئة وتساهم في تعزيز تجربة المستخدمين.

وتأتي فكرة إنشاء Box Eco لدعم إمكانية إعادة تدوير الهواتف غير المستخدمة المصنوعة من مواد يمكن الاستفادة منها، وحث المستخدمين على أن يصبحوا أكثر وعياً بالقضايا البيئية، هذا إلى جانب مبادرات أخرى أبرزها مبادرة العلبة صديقة البيئة Eco Packaging المصنعة من مواد قابلة للتدوير، وتهدف إلى توصيل الهواتف للمستخدمين داخل عبوات متعددة الاستخدام، حيث يمكن للمستهلكين استخدامها في الأغراض المختلفة، وتعمل هذه الاستراتيجية الذكية على تقليل نسبة النفايات من خلال إطالة دورة حياة الصندوق.

منصة WATCH IT تعلن بدء إذاعة سلسلتها الوثائقية الدرامية "أم الدنيا" لسرد تاريخ المحروسة في الحضارات المختلفة

15 حلقة من التشويق تسرد بشكل مبسط تاريخ مصر الطويل منذ بدايته حتى العصر الحديث

القاهرة، 29 سبتمبر- أعلنت منصة WATCH IT الرائدة في إنتاج وبث المحتوى الترفيهي العربي على الإنترنت، إطلاق السلسلة الوثائقية الدرامية "أم الدنيا" وهي الأولى من نوعها التي تسرد تاريخ الحضارات التي مرت بها الدولة المصرية من بداية التاريخ حتى وقتنا الحالي.

السلسلة التي تتكون من 15 حلقة، تسرد في إطار تشويقي وإنساني بسيط وملم بتاريخ مصر الطويل منذ بدايته حتى العصر الحديث. وتبدأ سلسلة الأفلام بتتبع آثار وتطور الإنسان المصري القديم منذ حوالي عشرين ألف عام، مروراً بتوحيد الأرضين وعصر بناء الأهرامات، وعصور الاضمحلال الأولى والثانية، وملوك الهكسوس وازدهار ملوك الدولة الحديثة إلى أن نصل إلى حكم كليوباترا ونهاية عصر الأسرات. الحلقات تسلط الضوء على المادة التاريخية بشكل متطور لتربط بين المشاهد وشخصيات هامة في تاريخ الدولة المصرية وتضيف للمادة التاريخية بُعد إنساني ودرامي لأول مرة يتم استخدامه في سرد تاريخ مصر القديمة .

وعلقت WATCH IT "نحن ندرك أن تاريخ مصر لا يمكن اختزاله في تاريخ مصر القديمة فقط، لذلك سيتبع الموسم الأول موسم آخر يسرد تاريخ مصر القبطية، الإسلامية وتاريخ مصر الحديث لتكون WATCH IT أول من قدم عمل يقوم على حفظ التراث المصري بالكامل في هيئة مادة بصرية في متناول الجميع بشكل ترفيهي حديث يليق بحضارتنا وتاريخنا العظيم".

شارك في صناعة السلسلة لجنة ضمت عدد كبير من علماء المصريات والتاريخ المصري الحديث بجانب لجنة من المتخصصين في مجالات مختلفة لمراجعة كل المعلومات والسياقات التاريخية التي وردت في السلسلة وذلك لضمان تقديم عمل توثيقي هو الأول من نوعه الذي يسرد تاريخ مصر مروراً بكل الحضارات. السلسلة أيضاً هي جزء من مشروع كبير تتبناه منصة WATCH IT لانتاج وثائقيات عن الدولة المصرية بشكل محترف وعلمي.

ويستضيف أم الدنيا الذي تقدمه الفنانة القديرة سوسن بدر على مدار حلقاته عددا من الأساتذة في علم المصريات كالدكتورة ياسمين الشاذلي الحاصلة على الدكتوراه في علم المصريات من جامعة چونز هوپكنز بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتورة سحر سليم أستاذة الأشعة بكلية الطب جامعة القاهرة وعضو مشروع المومياء التابع لوزارة السياحة والآثار المصرية، والدكتور مصطفى محمد الصغير، مدير عام آثار الكرنك والمشرف العام على طريق الكباش وأيضا عالمة المصريات المؤرخة Hourig Sourouzian عضو مراسل في معهد الآثار الألماني. عضو في إيكوموس أرمينيا، ومتخصصة في الفن المصري وخاصة النحت المصري. تدير "مشروع ترميم معبد ممنون وأمنحتب الثالث" في الأقصر تحت رعاية وزارة الآثار المصرية، ومعهد الآثار الألماني. سلسلة أم الدنيا من كتابة وإخراج محمود رشاد وتعرض حلقاتها يوم الخميس من كل أسبوع حصرياً على منصة WATCH IT من خلال تطبيقها أو موقعها على الإنترنت.

عن WATCH IT

تأسست منصة WATCH IT عام 2019، في خطوة لحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامي والسينمائي المصري والعربي وعمل أكبر مكتبة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج للمشاهد العربي في كل دول العالم. وتلعب WATCH IT دورًا كبيرًا منذ تأسيسها في إثراء المنافسة الفنية بتقديم محتوى متنوع من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، حيث جذبت ملايين المستخدمين بمحتواها الراقى. وبدأت WATCH IT في نهاية 2021 في التوسع في انتاج الأعمال الأصلية Originals مع التوسع في عملية الاستحواذ على الأعمال المختلفة العربية وغير العربية.

وتهدف WATCH IT لتقديم محتوى مُختار خصيصاً لمشاهدة ترفيهية آمنة لكل العائلات حول العالم حيث تحرص المنصة على تقديم محتوي متنوع ومختلف من شأنه إرضاء جميع الأذواق والفئات مع الالتزام بالحفاظ على الأصالة والهوية المصرية والعربية، وتهدف لأن تصبح أكبر منصة محتوى عربي في العالم.