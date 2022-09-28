الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس متهمين بنشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى 15 يومًا

محكمة
محكمة
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أصدرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء،  قرارًا بتجديد حبس متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة فى اتهامهما بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون فى تحقيق هدفها، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهما فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد، تم تجديد حبس متهمين باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

تجديد حبس متهمين مواقع التواصل الاجتماعي أخبار كاذبة النيابة حبس جماعة إرهابية

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وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

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