المشدد 3 سنوات لربة منزل خطفت طفلة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي بمعاقبة متهمه بخطف طفلة، واستغلالها فى أعمال السرقات بمحافظة الشرقية بالسجن ثلاث سنوات.

تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العامة «نادية ال م غ» ربة منزل مقيمة مركز ههيا، إلى محكمة جنايات الزقازيق على خلفية اتهامها بارتكاب جريمة اتجار بالبشر حيث قامت بخطف الطفلة «م. ال»، وقامت باستخدامها فى أعمال السرقات.

تبين من التحقيقات قيام المتهمة باستغلال حداثة سن الطفلة، وقامت بخطفها وإخفائها عن أعين ذويها مستغلة وجود خلافات أسرية بين والدة الطفلة، واستخدمتها فى أعمال السرقة وحرضتها على سرقة 10 آلاف جنيه من نجار مسلح.

تم ضبط المتهمة وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسة على ذمة القضية رقم 1220 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة ههيا، والتي أصدرت حكمها المتقدم.