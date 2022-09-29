أبرزها الزبادي.. 8 أطعمة تمنعك من الإفراط في الأكل

من السهل جدًا تناول وجبة دسمة سواء كان ذلك بسبب الجوع أو الملل أو من أجل الراحة، ومع ذلك قد يكون الإفراط في تناول الطعام أحد أكبر المخاطر على صحتنا اليوم.

وفقًا لموقع " ذا صن" اقترح جيمي نادو، اختصاصي تغذية مسجل من الولايات المتحدة، عددا من الأطعمة لمنعك من الشعور بالحاجة إلى تناول الطعام الزائد.

وفي مقطع فيديو تمت مشاهدته أكثر من 7000 مرة ، قال الخبير إنه يجب على الناس التفكير في تضمين المزيد من البروتين في نظامهم الغذائي، وأوضح أن ذلك يشمل اللحوم والأسماك والبيض والتوفو والتمبيه والزبادي اليوناني والجبن القريش ومسحوق البروتين ".

- البروتين يستهلك طاقة أكبر لهضمه أكثر من الكربوهيدرات

وتابع الخبير فمن المعروف أن البروتين يستهلك طاقة أكبر لهضمها أكثر من الكربوهيدرات المكررة ، مثل الخبز، كما أنه يمنح جسمك الشعور بالشبع، مشيرا إلى أنه إنه يجب على الناس تناول المزيد من الألياف مثل "الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور".

ولفت إلى أنه قد يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف في إبقائك ممتلئًا لفترة أطول، مما يمنع الإفراط في تناول الطعام والجوع بين الوجبات.

وأشار "نادو" إلى أن الدهون هي مجموعة غذائية أخرى يمكن للأشخاص تضمينها في نظامهم الغذائي لمنعهم من الإفراط في تناول الطعام، ومن بينها الأفوكادو والمكسرات والبذور وزبدة الجوز والزيوت".

وفقًا لدراسة أجرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، تعمل الدهون على إبطاء امتصاص الطعام، هذا يعني أن الأطعمة الغنية بالدهون يمكن أن تساعدنا على الشعور بالشبع لفترة أطول وتمنعنا من الإفراط في تناول الطعام، اقترحت بعض الدراسات أن الحرمان المفرط من الحلويات والمالحة يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام