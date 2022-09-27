السجن 5 سنوات لمتهم بسرقة أسطوانة بوتاجاز فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن 5 سنوات لاتهامه بسرقة أسطوانة بوتاجاز من المجنى عليها "ك.م" بالإكراه بدائرة مركز دار السلام .

وصدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين ناجح عبدالحميد ومحمد سعد، وبأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز دار السلام، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من المجنى عليها، بقيام المتهم بالتسلل إلى مسكنها ليلًا وقام بسرقة أسطوانة بوتاجاز من داخل منزلها بالإكراه وفر هاربًا، وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.