الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل بتهمة استغلال الأطفال فى التسوّل بعين شمس

حبس عاطل
حبس عاطل
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قررت نيابة عين شمس الجزئية، الثلاثاء، حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة استغلال الأطفال في التسول وضبط بحوزتهم مواد مخدرة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم استغلال الأحداث، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم استغلال الأحداث.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، باستغلال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية وعدم وجود مأوى ثابت لهم، متخذين من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة عين شمس مسرحًا لممارسة ذلك النشاط.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته كمية من مخدر البودر، سلاح أبيض، وبصحبته 3 أطفال بسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى وحيازته المخدر بقصد التعاطى والسلاح الأبيض للاستيلاء على متحصلات المجنى عليهم كرهًا عنهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

عين شمس التسول استغلال الأطفال عاطل حبس

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وائل لطفي

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