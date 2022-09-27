المشدد 10 سنوات لمتهم بالشروع فى قتل شخص بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لاتهامه بالشروع فى قتل المجنى عليه "ج.م" بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشارعبد الرحمن محمد عبدالحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت وأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بقيام المتهم بالتعدى بالضرب بسلاح أبيض على المجنى عليه، مما أدى الى إصابته فى يده اليسرى.

وكشفت التحريات أن سبب الواقعة مشاجرة بين الطرفين قام خلالها المتهم بالتعدى بسلاح أبيض على المجنى عليه والشروع فى قتله، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.