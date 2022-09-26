ألمانيا: الشركة المشغلة لخط «نورد ستريم1» تعلن انخفاض في الضغط

أعلنت الشركة المشغلة لخط "نورد ستريم1" لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا، اليوم الاثنين، أنها لاحظت انخفاضا في ضغط الخط.

وقال متحدث باسم الشركة في تصريح للوكالة الألمانية: "إن هذا الانخفاض حدث في أنبوبي الخط".

وبحسب معلومة إلزامية يتعين على مشغلي الشبكات إبلاغها إلى السوق، انخفضت سعة الخط على نحو غير متوقع إلى صفر.

وأفادت بيانات الشركة بأنه يجري البحث حاليا في سبب ما حدث.

وكان قد تم الإعلان في وقت سابق عن اكتشاف مثل هذا الانخفاض في الضغط في الخط الشقيق "نورد ستريم 2" ليلة الأحد/الاثنين الماضية.

وعلى مدار اليوم، أعلنت السلطات البحرية المختصة في الدنمارك أنها حددت مكان تسرب في خط "نورد ستريم2" في جزيرة بورنهولم.

وقالت: "إن هذا التسرب ربما كان هذا هو السبب في انخفاض الضغط".

وكان قد تم الإعلان عن حدوث انخفاض غير مفسر في الضغط في خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الذي يمتد من روسيا إلى ألمانيا.