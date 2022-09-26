حبس عاطل هدد صاحب ورشة بإشعال النار بالمحل الخاص به في الوراق

قررت جهات التحقيق حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تهديد صاحب ورشة بإشعال النار بالمحل الخاص به في الوراق.

تبين من التحريات الأولية أن المتهم هدد صاحب الورشة بإلقاء زجاجة بنزين على الورشة، وإشعال النار، بسبب خلافات بينهما والانتقام منه بحرق قلبه على محل رزقه لمماطلته في سداد أموال اقترضها منه ورفض ردها له.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم هدد صاحب الورشة بإشعال النار فيها، ففي يوم الواقعة أحضر زجاجة بنزين، وكان بحوزته سلاح أبيض (سنجة)، وحاول إشعال النار فيه، ولكن أهالي المنطقة تصدوا له، وذلك لوجود خلافات بينه وبين المجني عليه

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بتهديد عاطل لصاحب ورشة بإشعال النار بها، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.