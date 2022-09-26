الإثنين 26 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لطالب ووالده يتاجران فى المخدرات بسوهاج

جريدة الدستور
ads

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة صاحب مكتب مقاولات ونجله بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى المخدرات بدائرة مركز البلينا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم وهادى هائل هريدى، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 بدائرة مركز البلينا، عندما وردت معلومات لضباط المركز عن قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم كمية من جوهر "الميثاميفتامين" وكمية من الحشيش وسلاح نارى دون ترخيص وعدد 15 طلقة نارية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

سوهاج المخدرات طالب المشدد السجن المشدد صاحب مكتب مقاولات

رئيس التحرير

وائل لطفي

أسئلة فى السياسة المصرية

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام التعاملات بالبنوك اليوم الإثنين

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022 pdf| سكن لكل المصريين.. تريند المواطنين

الرئيس السيسى يتابع مستجدات إنشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للدواء

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2022 والمعاشات وقيمة آخر زيادة

الرئيس السيسى: نتطلع لتعزيز التعاون الثنائى مع بلغاريا على شتى الأصعدة

البنك الدولى: الإسكان الاجتماعى الأخضر فى مصر يرفع مستوى معيشة المواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف تطرف المسلمون لأول مرة فى تاريخهم؟!

القس. رفعت فكرى

طوبي لصانعي السلام

إبراهيم الحسيني

روشتة إنقاذ «التجريبى» من أعراض الشيخوخة

محمود خليل

الرجل النحيف

ماجد حبته

رؤية مصر لأزمات العالم

لواء. محسن الفحام

مسئولية الكلمة

أسماء محفوظ

أهمية الحضانة ومرحلة ما قبل المدرسة

لواء.حمدى البطران

سرقة المسلات المصرية «1»

صور

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

محطة تل أبيب

المزيد

"روش هشناه".. كيف يحتفل اليهود برأس السنة العبرية؟

فلسطين وإسرائيل في الأمم المتحدة: ماذا ترتب على مفاجأة لابيد و«موقف أوسلو»؟

بعد «كمين جولانى».. كيف تعمل كتيبة «عرين الأسود» الفلسطينية فى نابلس؟