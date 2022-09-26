المشدد 10 سنوات لطالب ووالده يتاجران فى المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة صاحب مكتب مقاولات ونجله بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى المخدرات بدائرة مركز البلينا.



وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم وهادى هائل هريدى، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.



وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 بدائرة مركز البلينا، عندما وردت معلومات لضباط المركز عن قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم كمية من جوهر "الميثاميفتامين" وكمية من الحشيش وسلاح نارى دون ترخيص وعدد 15 طلقة نارية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.