وزير الرياضة: السيد رئيس الجمهورية وافق على طلب تنظيم مصر لأوليمبياد 2036

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال استقبال السيد توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، والوفد المرافق له، علي موافقة السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي علي طلب تنظيم أوليمبياد 2036.

وصرح الدكتور اشوف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن الدولة المصرية والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقي الرياضة المصرية دعمًا ومساندة غير مسبوقة.

من جانبه، أكد توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، أن البنية التحتية الرياضية المصرية تتيح لها استضافة دورة الألعاب الأوليمبية 2036.

جاء ذلك خلال الاستقبال الرسمي للسيد توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأوليمبية الإفريقية "أنوكا"، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ورؤساء الاتحادات الرياضية وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، والأبطال الأوليمبيين.