الخميس 22 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب محل متهم بالاعتداء على عامل بسلاح أبيض فى كرداسة

حبس
حبس
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على صاحب محل متهم بالاعتداء على عامل بسلاح أبيض في كرداسة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

البداية كانت بتلقي مركز شرطة كرداسة بلاغا بإصابة عامل نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المصاب اشترى قطعة أرض من صاحب محل، إلا أن صاحب المحل رغب في استعادتها وإلغاء البيع، ومع رفض العامل، اعتدى عليه صاحب المحل بسلاح أبيض.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

الأجهزة الأمنية الجيزة صاحب محل متهم عامل سلاح أبيض كرداسة

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