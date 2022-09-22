ضبط صاحب مخبز لبيع 32 طن دقيق مدعم فى السوق السوداء بالقاهرة

ضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة صاحب مخبز لبيع 32 طن دقيق مدعم في السوق السوداء بالقاهرة.

كان قد تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة القاهرة لتصرفه في 32 طن "دقيق بلدي مُدعم" ببيعها في السوق السوداء دون إنتاج فعلي للخبز مستوليًا على أموال الدعم الذي توفره الدولة لمحدودي الدخل.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.