الخميس 22 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب مخبز لبيع 32 طن دقيق مدعم فى السوق السوداء بالقاهرة

دقيق
دقيق
ads

ضبطت  إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة صاحب مخبز لبيع 32 طن دقيق مدعم في السوق السوداء بالقاهرة.

كان قد تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة القاهرة لتصرفه في 32 طن "دقيق بلدي مُدعم" ببيعها في السوق السوداء دون إنتاج فعلي للخبز مستوليًا على أموال الدعم الذي توفره الدولة لمحدودي الدخل.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مباحث التموين صاحب مخبز 32 طن دقيق السوق السوداء القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مهرجان القاهرة للدراما.. 60 عامًا من الفن في ليلة واحدة

الأكثر قراءة

تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

موعد نتائج تقليل الاغتراب 2022 المرحلة الثالثة| رابط الاستعلام

وفاة الفنان هشام سليم بعد صراع مع السرطان

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 وتقليل الاغتراب

البنك المركزى يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

«المركزى» يهيب بالصحف عدم نشر الأخبار من مصادر غير مسئولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ذكرى أحمد عرابى

أميرة ملش

يوميات سائقة أجرة

ماجد حبته

استراتيجيتنا للملكية الفكرية

مؤمن المحمدي

صالح جمعة مثلى الأعلى

أحمد الصغير

أخطاء المصريين المعرفية الشائعة عن جماعة الإخوان!

محمود الغيطاني

الحرب الإعلامية الأمريكية على الصين: أزمة الإيجور: خلاف ديني أم صراع عرقي؟

حسين دعسة

حرب أوكرانيا.. صراع الديوك وعودة سياسة الأقطاب الدولية

خالد عكاشة

انكشافات مثيرة لإخوان تونس فى قضية «تسفير الشباب» للقتال فى صفوف الإرهاب

صور

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

محطة تل أبيب

المزيد

هجوم إسرائيلى ضد نية لابيد إعلان دعمه لمبدأ حل الدولتين

بايدن: لا نسعى لحرب باردة وندعم السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

كمين سعودي لإسرائيل.. ماذا حدث بين تل أبيب والرياض على هامش «الأمم المتحدة»؟