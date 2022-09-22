الخميس 22 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الخميس 22-9-2022

مواد البناء
مواد البناء
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تباين سعر طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس ويختلف سعر طن الحديد والأسمنت من المصنع إلى المستهلك، وسط ركود أسعار مواد البناء في السوق العالمي وتراجعها، لكن اتجهت بعض الشركات في مصر وخاصة شركات الحديد الشهر الماضي لرفع سعر طن الحديد رغم ركود السوق المحلي.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الخميس 22-9-2022

 

سعر طن الحديد اليوم الخميس 22-9-2022

المنتجأقل سعرأعلى سعر
سعر حديد عز الدخيلة17700 جنيه مصري 17750 جنيه مصري
سعر حديد المصريين17400 جنيه مصري17500 جنيه مصري
سعر حديد بشاي17600 جنيه مصري17600 جنيه مصري
سعر حديد العتال17000 جنيه مصري17400 جنيه مصري
سعر حديد عطية15700 جنيه مصري15750 جنيه مصري
سعر حديد سرحان15750 جنيه مصري15750 جنيه مصري
سعر حديد المراكبي15750 جنيه مصري15750 جنيه مصري
سعر حديد مصر ستيل15900 جنيه مصري15900 جنيه مصري
سعر حديد الكومي15900 جنيه مصري15900 جنيه مصري
سعر حديد المعادي15900 جنيه مصري15900 جنيه مصري
سعر حديد العشري16000 جنيه مصري16000 جنيه مصري

 

 

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سعر الأسمنت

النوع   أعلى سعر   

أقل سعر

 

سعر اسمنت المسلح1470 جنيه مصري1470 جنيه مصري
سعر اسمنت المخصوص1440 جنيه مصري1450 جنيه مصري
سعر أسمنت النصر1430 جنيه مصري1440 جنيه مصري
سعر اسمنت الممتاز1520 جنيه مصري1520 جنيه مصري
سعر اسمنت الصعيد750 جنيه مصري750 جنيه مصري
سعر اسمنت السويس1420 جنيه مصري1420 جنيه مصري
سعر اسمنت حلوان1470 جنيه مصري1470 جنيه مصري
سعر اسمنت السويدي1530 جنيه مصري1540 جنيه مصري
سعر اسمنت قنا (المسلة)1420 جنيه مصري1430 جنيه مصري
سعر اسمنت وادي النيل (المصري)1410 جنيه مصري1420 جنيه مصري

 

 

 

 

 

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