تباين سعر طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس ويختلف سعر طن الحديد والأسمنت من المصنع إلى المستهلك، وسط ركود أسعار مواد البناء في السوق العالمي وتراجعها، لكن اتجهت بعض الشركات في مصر وخاصة شركات الحديد الشهر الماضي لرفع سعر طن الحديد رغم ركود السوق المحلي.

وتعرض الدستور في التقرير التالي مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الخميس 22-9-2022

سعر طن الحديد اليوم الخميس 22-9-2022

المنتج أقل سعر أعلى سعر سعر حديد عز الدخيلة 17700 جنيه مصري 17750 جنيه مصري سعر حديد المصريين 17400 جنيه مصري 17500 جنيه مصري سعر حديد بشاي 17600 جنيه مصري 17600 جنيه مصري سعر حديد العتال 17000 جنيه مصري 17400 جنيه مصري سعر حديد عطية 15700 جنيه مصري 15750 جنيه مصري سعر حديد سرحان 15750 جنيه مصري 15750 جنيه مصري سعر حديد المراكبي 15750 جنيه مصري 15750 جنيه مصري سعر حديد مصر ستيل 15900 جنيه مصري 15900 جنيه مصري سعر حديد الكومي 15900 جنيه مصري 15900 جنيه مصري سعر حديد المعادي 15900 جنيه مصري 15900 جنيه مصري سعر حديد العشري 16000 جنيه مصري 16000 جنيه مصري

سعر الأسمنت