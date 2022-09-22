مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الخميس 22-9-2022
تباين سعر طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس ويختلف سعر طن الحديد والأسمنت من المصنع إلى المستهلك، وسط ركود أسعار مواد البناء في السوق العالمي وتراجعها، لكن اتجهت بعض الشركات في مصر وخاصة شركات الحديد الشهر الماضي لرفع سعر طن الحديد رغم ركود السوق المحلي.
وتعرض الدستور في التقرير التالي مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الخميس 22-9-2022
سعر طن الحديد اليوم الخميس 22-9-2022
|المنتج
|أقل سعر
|أعلى سعر
|سعر حديد عز الدخيلة
|17700 جنيه مصري
|17750 جنيه مصري
|سعر حديد المصريين
|17400 جنيه مصري
|17500 جنيه مصري
|سعر حديد بشاي
|17600 جنيه مصري
|17600 جنيه مصري
|سعر حديد العتال
|17000 جنيه مصري
|17400 جنيه مصري
|سعر حديد عطية
|15700 جنيه مصري
|15750 جنيه مصري
|سعر حديد سرحان
|15750 جنيه مصري
|15750 جنيه مصري
|سعر حديد المراكبي
|15750 جنيه مصري
|15750 جنيه مصري
|سعر حديد مصر ستيل
|15900 جنيه مصري
|15900 جنيه مصري
|سعر حديد الكومي
|15900 جنيه مصري
|15900 جنيه مصري
|سعر حديد المعادي
|15900 جنيه مصري
|15900 جنيه مصري
|سعر حديد العشري
|16000 جنيه مصري
|16000 جنيه مصري
سعر الأسمنت
|النوع
|أعلى سعر
أقل سعر
|سعر اسمنت المسلح
|1470 جنيه مصري
|1470 جنيه مصري
|سعر اسمنت المخصوص
|1440 جنيه مصري
|1450 جنيه مصري
|سعر أسمنت النصر
|1430 جنيه مصري
|1440 جنيه مصري
|سعر اسمنت الممتاز
|1520 جنيه مصري
|1520 جنيه مصري
|سعر اسمنت الصعيد
|750 جنيه مصري
|750 جنيه مصري
|سعر اسمنت السويس
|1420 جنيه مصري
|1420 جنيه مصري
|سعر اسمنت حلوان
|1470 جنيه مصري
|1470 جنيه مصري
|سعر اسمنت السويدي
|1530 جنيه مصري
|1540 جنيه مصري
|سعر اسمنت قنا (المسلة)
|1420 جنيه مصري
|1430 جنيه مصري
|سعر اسمنت وادي النيل (المصري)
|1410 جنيه مصري
|1420 جنيه مصري