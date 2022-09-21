الأربعاء 21 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غدًا.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ30.5 مليار جنيه

البنك المركزي
البنك المركزي
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يطرح البنك المركزي المصري، غدًا، أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 30.5 مليار جنيه وتبلغ قيمة الطرح الأول 15 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 16.5 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، والتي تتنوع ما بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي (3 شهور و6 شهور و9 شهور وسنة) بواقع طرح أجلين من الأذون كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

البنك المركزي المص أدوات الدين أذون الخزانة 2022-2023 البنك المركزي المصري إجمالي

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وائل لطفي

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