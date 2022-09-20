الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة 5 متهمين بخطف مواطنين بالإكراه لـ 17 أكتوبر

محكمة
محكمة
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 5 متهمين بخطف مواطنين بالإكراه بغرض سرقتهما، وانتحال صفة ضباط شرطة بدار السلام إلى جلسة 17 أكتوبر للاطلاع والمرافعة.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 9598/ 304 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 1911 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة، أن المتهمين خطفوا بالإكراه المجني عليهما، وذلك بأن قاموا بإيهام المجني عليه الأول بشراء سيارة واتفقوا معه على مكان وموعد محدد وحال ذلك قاموا باقتيادهما داخل السيارة "ميكروباص"، عنوة حال ادعائهم بأنهم ضباط وأمناء شرطة، وإحراز المتهم الأول سلاح ناري وتمكنوا بتلك الوسيلة بإقصاء المجني عليهما عن أعين الناس. 

كما جاء في أمر الإحالة، أن المتهمين سرقوا بالإكراه مبلغ مالي والمملوك للمجني عليه، حال اقترافهم للجريمة محل الاتهام الأول وأشهر المتهم الأول سلاح ناري في وجههما فتمكنوا من تلك الوسيلة القصرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه والاستيلاء على المبلغ المالي على النحو المبين بالتحقيقات. 

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين قبضوا على المجني عليهما، بأن اتصفوا بصفة كاذبة بأنهم ضباط وأمناء شرطة واحتجزوهم بداخل السيارة "ميكروباص"، بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة 5 متهمين خطف مواطنين سرقتهما انتحال صفة دار السلام

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وائل لطفي

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