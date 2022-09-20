تأجيل محاكمة متهم بالشروع فى قتل زوجته بدارالسلام لـ20 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهم بالشروع في قتل زوجته عمدًا داخل منزلهما بدارالسلام إلى جلسة 20 نوفمبر المقبل، لسماع أقوال الشهود.

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 3004 لسنة 2022 جنح دارالسلام، أن المتهم شرع في قتل زوجته عمدًا بأن انهال عليها طعنًا بسلاح أبيض قاصدًا قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وأوقف أثر جريمته لأسباب لا دخل لإرادته فيها، وهي تدخل الجيران لمنعه من مواصلة التعدي ومداركة المجني عليها، وإسعافها بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم ارتكاب جريمة إحراز سلاح أبيض "سكين" بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية، وكشف تقرير الطب الشرعي عن أن إصابات المجني عليها هي إصابات ذات طبيعة قطعية حدثت من أداة أو أدوات ذات نصل معدني حاد، وهي جائزة الحدوث من سكين.