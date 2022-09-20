الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل 3 متهمين ببث أخبار كاذبة بتدابير احترازية

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
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قررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل 3 متهمين بتدابير احترازية احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهم ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم. 

ويواجه المتهمون بالقضية رقم 912 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث أخبار على شبكه التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كوسيله من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم.

وأسندت النيابة إليهم اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق مع المتهمين بالقضية في حضور عدد من المحامين الموكلين عنهم، وذلك فى ضوء التحريات التى أجرتها أجهزة الأمن، والتي جاء بها ارتكابهم للجرائم موضوع الاتهامات، وحققت سابقًا، مع متهمين آخرين فى القضية، وأمرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم فى القضية، بعدما وجهت إليهم التواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخوانى للحكم والتعبير فى وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة.

اخلاء سبيل تدابير احترازية قلب نظام الحكم بث أخبار كاذبة اتهامات

رئيس التحرير

وائل لطفي

عبادة «المحمول»

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