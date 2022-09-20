15 مصابًا فى انقلاب «ميكروباص» بالمنيا

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية برطباط بمغاغة، على الطريق الصحراوي الغربي في المنيا، ما أسفر عن إصابة 15 شخصًا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة مغاغة، تتضمن انقلاب سيارة ميكروباص أجرة علي الطريق الصحراوي الغربي قبلي قرية برطباط.

وتبين بإجراء التحريات الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة 15 شخصًا، ووقع بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق بسبب السرعة الزائدة، ورفع رجال إدارة المرور آثار الحادث لتسيير حركة السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة العام بشمال محافظة المنيا لتلقي العلاج، حيث تراوحت إصابتهم بين كسور وكدمات وجروح طفيفة وسحجات بأنحاء الجسم، وتم التحفظ علي السائق والسيارة تحت تصرف النيابة العامة.