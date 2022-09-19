حجز محاكمة عناصر خلية أبو تراب الداعشية في طنطا لـ1 أكتوبر

قررت الدائرة الثامنة (إرهاب) في جنايات طنطا، حجز محاكمة عناصر خلية أبو تراب، المنتمية لتنظيم داعش الإرهابي، للحكم في جلسة 1 أكتوبر المقبل.

وبجلسة اليوم، مثل المتهمون أمام الدائرة الثامنة إرهاب بمحكمة جنايات طنطا، المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر كل من أشرف حسن قضية (خلية أبو تراب) المنتمية لتنظيم داعش الإرهابي وهي القضية الماثل فيها المتهم السابع والمتهمة الثانية عشرة من بين خمسة عشر متهما ومتهمة وفقا لأمر الإحالة.

وسردت الجلسة ، تأسيس أحد أبرز قيادي تنظيم داعش الإرهابي الهارب "أبو تراب" لخلية تابعة للتنظيم والإعداد والتجهيز للمتهمين للقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة ، بعد أن قام بعقد لقاءات تنظيمية لهم عبر البرامج المشفرة بالهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية تجنبا للرصد الأمني ، وقام من خلالها بتكوين خلية عنقودية تتبع التنظيم داخل البلاد لتنفيذ مخططاته العدائية ضد الدولة ، بعد أن تمكن من استقطاب العديد من العناصر النسائية داخل الخلية على قناعة بذات الفكر الجهادي لنقل الأموال والتكليفات لعناصر التنظيم تجنبا للرصد الأمني ولتجنيد الفتيات والنسوة بغرض ضمهم لتنظيم داعش الإرهابي .

واستمعت المحكمة بجلسة السبت الماضي لدفاع المتهمين وطلب دفاع المتهم الأول اصليا الحكم في الدعوى واحتياطيا الإستماع لشهادة كلا من الشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى العدوي والشيخ أبو إسحاق الحويني نحو ما ورد بالتحقيقات على لسان المتهمين من تأثر المتهمين بفكر ومحاضرات ودروس الشيوخ الثلاثة ...وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم للمداولة بشأن طلب الدفاع.