السيطرة على حريق أعلى سطح منزل بقنا

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الإثنين، على حريق نشب في مخلفات أعلى سطح منزل بقرية الحبيلات الغربية بمركز أبوتشت شمال قنا.

البداية بتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد السيطرة علي حريق نشب في مخلفات أعلى سطح منزل بقرية الحبيلات الغربية التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق تحت إشراف العميد هاني الاتربي، مدير الحماية المدنية، بمنزل ملك سعيد عبد الحميد.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.