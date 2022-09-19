الحركة المدنية تتفاعل مع الحوار الوطنى وتوسع نطاق المشاركة بالمحافظات

قررت الحركة المدنية، في أعقاب اجتماعها أمس الأحد في مقر حزب المحافظين، اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية الهادفة لتوسيع نطاق تواصل الحركة وتفاعلها مع القضايا المطروحة أمامها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار، تقرر تشكيل هيئة مكتب للحركة تضم حمدين صباحي ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأكمل قرطام رئيس حزب المحافظين.

وستتولى هيئة المكتب مهمة التواصل مع كل الجهات المعنية بالحوار الوطني وعرضها على الأمانة العامة للحركة.

كما سيتم تشكيل الأمانة العامة للحركة المدنية من ممثلي 12 حزبًا وعدد من الشخصيات المستقلة ويعقدون اجتماعات دورية لاتخاذ القرارات التي ستتبناها الحركة.

وتقرر كذلك توسيع نطاق المشاركة في الحركة لتضم المزيد من الشباب وممثلات للمرأة والنقابات المستقلة عبر أمانات فرعية تنبثق عن الحركة المدنية الديمقراطية.

وأخيرًا تقرر إعادة تشكيل الأمانة الفنية للحركة المدنية التي تتولى إعداد الأوراق والمشاريع بالقوانين التي ستتقدم بها الحركة في الحوار الوطني.