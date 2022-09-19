ندب الطب الشرعى لتشريح جثة عامل عثر عليها فى حالة تعفن بالقاهرة

أمرت نيابة مدينة نصر، بإعداد تقرير الصفة التشريحية حول واقعة العثور على جثة عامل متوفى داخل مسكنه، حيث تبين أن الجثة في حالة تحلل، وذلك لبيان سبب الوفاة الحقيقي، وكلفت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثان، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي، بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.

وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لعامل داخل غرفة نومه، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، جرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتشريح جثة العامل.