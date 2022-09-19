الداخلية تضبط 1623 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ضبط 1623 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط قضية حجب سلع استراتيجية بمضبوطات 10٫660 طن "أرز أبيض- دقيق أبيض- زيت طعام- مكرونة"و 432 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات 41٫450 طن "دقيق أبيض – مكرونة – ملح طعام – سكر – زيت – أرز – أعلاف" - 24896 عبوة سجائر"، وكذا 712 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن 27 قضية دقيق مدعم "تصرف ، تجميع"- 63 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- 90 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 30 قضايا عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 27 قضية توقف عن الإنتاج – 475 قضية متنوعة أخرى.. بمضبوطات 45٫350 طن دقيق بلدى مدعم – 4020 رغيف بلدى مدعم – 471 بطاقة ذكية، وكذا ضبط 38 قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 23٫700 طن "سكر – أسمدة " مدعمة – 63424 لتر مواد بترولية – 176 أسطوانة بوتاجاز .. بحجم مضبوطات بلغت 136٫910 طن – 63424 لتر "مواد بترولية" – 176 إسطوانة بوتاجاز –471 بطاقة تموينية ذكية – 24896 عبوة "سجائر" - 4020 رغيف بلدى مدعم.