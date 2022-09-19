إصابة 4 فى مشاجرة بين أصحاب محلات بكفرشكر

وقعت مشاجرة بين أصحاب محلات بميدان كفرشكر خلف بنك القاهرة بمدينة كفرشكر بمحافظة القليوبية، أدت إلى إصابة 4 أشخاص، وجرى نقل المصابين من الطرفين إلى مستشفى كفرشكر التخصصي لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفرشكر، يفيد بورود إشارة من مستشفى كفرشكر بوصول "م. س. ع"، و"م. م"، طرف أول، و"ا. س"، و"م . س" طرف ثان، ومحجوز بالعناية المركزة بالمستشفى.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وجرى السيطرة على طرفي المشاجرة، وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بسبب وجود محل أحذية إيجار لأحد الأشخاص ملك الطرف الأول، ومحل ملابس مجاور له بذات الشارع ملك الطرف الثاني، ونزاع قائم منذ فترة لعدم افتراش البضائع بالشارع.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.