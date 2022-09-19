الإثنين 19 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 7 سنوات لـ4 متهمين لاستعراضهم القوة وقتل سائق بالإسكندرية

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عادل إبراهيم العليمي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هاني غبريال والمستشار شريف بركات وسكرتير الجنايات أحمد السيد، بالسجن المشدد 7 سنوات لكل من "م.ع.ع" سائق و"خ.أ.م " عامل بمقهي، و"ف.ز.م" عاطل و"ب.س.ع" عاطل لاتهامهم باستعراض القوة بالأسلحة، وقتل المجني عليه "م.غ.ال".

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 3017 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان ،يفيد بمشاجرة بالأسلحة البيضاء، مما أدى إلى وفاة المجني عليه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان، أنه حال استقلال المجني عليه " م.غ، ال" سائق  سيارته الأجرة برفقة شقيقة ونجله ، تمهيدا لركن السيارة بموقف السيارات، فقام المتهمين كل من " م.ع.ع" سائق و " خ.أ.م " عامل بمقهى و"ف.ز.م" عاطل و "ب.س.ع" عاطل، وبحوزتهما الأسلحة باستعراض القوة بالأسلحة البيضاء، وحدثت مشاجرة وقاموا  بطعن المجني علية " م.غ.ال" سائق  ووفاته، وإصابة كل من " غ.ال.ر" و " م.غ.ال"  مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء ( سكين - مطواة- مفك حديدي )، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وبعرضها علي النيابة العامة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.

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