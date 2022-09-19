الإثنين 19 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة بطريق السويس الصحراوي

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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أصيب 4 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى طريق السويس الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى طريق السويس الصحراوي، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف.

وتبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى  لتلقي العلاج، وجار رفع آثار الحادث، وتحفظ رجال المباحث على السيارة تمهيدا لفحصها، وبيان سبب وقوع الحادث ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال المصابين وشهود العيان فى الواقعة.

انقلاب سيارة طريق السويس الصحراوي غرفة عمليات النجدة حادث مرورى حادث

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