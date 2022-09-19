تركيا تنوى أن تصبح عضوًا فى منظمة شنغهاى للتعاون

تخطط تركيا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون (SCO). صرح بذلك الرئيس رجب طيب أردوغان عقب زيارة لأوزبكستان.

ورحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بانضمام مصر والإمارات والكويت والبحرين وقطر، إلى منظمة شنغهاي للتعاون (SCO)، بصفة «شريك الحوار»، في إجراء يعكس «سياسة انفتاحية عربية» تُركز على توسيع قاعدة المصالح إقليمياً وعالمياً، بما يُمكنها من مواجهة الضغوط السياسية الراهنة.

وأوضح أردوغان أن مشاركة أنقرة في قمة المنظمة تفسر بمكانة الضيف الخاص.

"الآن العملية التالية هي خطوة إلى المرحلة الأكثر تقدمًا من هذا العمل. وقال أردوغان ، في إشارة إلى العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون ، إن هذه الخطوة ، بالطبع ، قد تكون على جدول الأعمال على مستوى أكثر تقدمًا في المفاوضات في الهند ، والتي ستكون الدولة المضيفة للفترة المقبلة.

وبحسبه فإن ذلك سيساهم في انتقال التعاون مع الدول المشاركة إلى مستوى جديد.