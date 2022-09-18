تأييد حبس «مستريحة الهرم» عامين في استيلائها على 3.5 مليون جنيه
قضت محكمة جنح الهرم، بتأييد الحكم على "ن.س" المعروفة إعلاميًا بواقعة "مستريحة الهرم" بحبسها سنتين مع الشغل، لاتهامها بالاستيلاء على 3 ملايين ونصف من 7 المواطنين بعد إيهامهم بتشغيلها في مستحضرات التجميل والأدوية الطبية.
كانت محكمة جنح الهرم في جلسة النطق بالحكم، على "ن.س" المعروفة إعلاميًا بواقعة "مستريحة الهرم"،، لاتهامها بالاستيلاء على 3 ملايين ونصف من 7 المواطنين بعد إيهامهم بتشغيلها في مستحضرات التجميل والأدوية الطبية بالهرم، قضت بالحبس عامين مع الشغل.