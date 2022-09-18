الأحد 18 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأييد حبس «مستريحة الهرم» عامين في استيلائها على 3.5 مليون جنيه

حبس
حبس
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قضت محكمة جنح الهرم، بتأييد الحكم على "ن.س" المعروفة إعلاميًا بواقعة "مستريحة الهرم" بحبسها سنتين مع الشغل، لاتهامها بالاستيلاء على 3  ملايين ونصف من 7 المواطنين بعد إيهامهم بتشغيلها في مستحضرات التجميل والأدوية الطبية.

كانت محكمة جنح الهرم في جلسة النطق بالحكم، على "ن.س" المعروفة إعلاميًا بواقعة "مستريحة الهرم"،، لاتهامها بالاستيلاء على 3 ملايين ونصف من 7 المواطنين بعد إيهامهم بتشغيلها في مستحضرات التجميل والأدوية الطبية بالهرم، قضت بالحبس عامين مع الشغل.

محكمة جنح الهرم المعروفة إعلامي ا مستريحة الهرم 7 المواطنين مستحضرات التجميل الأدوية الطبية

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