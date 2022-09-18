«ارتشفت جسدها ومصصت روحها».. رسالة المحكمة لمغتصب طفلة بكفر الشيخ

في رسالةٍ عادلة وبكلماتٍ قاسية، عبَّر المستشار مدحت أبو غنيم، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ، ونطق بحكمه ضد المتهم بخطف طفله واعتصابها بالإعدام شنقًا أملًا في التأثير في كل نفس مذنبة أو تحوم حول ارتكاب الجريمة في منع نفسها.

كلمة المحكمة

جاء في كلمة المحكمة: «يا صبحي ولدت بقلب ميت وإن انتظم نبضه وخفقانه، انتهكت جسد الطفلة نورهان، وارتشفت جسدها، وأنوثتها ومصصت روحها حتى الثمالة.. عشرة أعوام ارتحلت من الطفولة إلى الكهولة، أورثتها ثروة من الجروح والندوب ستحيا عليها».

وأضاف: «بذرت بذارك في الحرام، ولد من يعيرونه بإثم لم يقترفه وذنب لم يرتكبه، صغيرًا ولد بعارك وسيُكَّني بفسقك ما حيى، إن ضـربت بالقصاص عدلاً فاجتثثت من تربة البشر إثمك باقٍ بقاء الزمن».

حكم الإعدام

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفرالشيخ، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالإعدام؛ لاتهامه بخطف طفلة لم تبلغ 18 عامًا واغتصابها.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدحت أبوغنيم، وعضوية المستشارين محمد عبدالكريم، وعمرو الششتاوي، وبحضور محمد وائل سعيد، وكيل النيابة، مجدي محمد غانم، سكرتير الدائرة.

تفاصيل أوراق القضية

كشفت أوراق القضية رقم 15335 لسنة 2022، جنايات مركز سيدي سالم، والمقيدة برقم 948 لسنة 2022م، كلي كفرالشيخ، عن قيام "ص. إ. ع"، 41 سنة، عاطل، من سيدي سالم في كفرالشيخ، بخطف المجني عليها الطفلة "ن. أ"، والتي لم تبلغ من العمر 18 عامًا، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها، بأن اقتادها عنوة إلى إحدى الزراعات، حيث باعد بينها وبين ذويها.

كما كشف أمر الإحالة عن اقتران تلك الجنايـة بجنايـة أخـرى، وهـي أنـه فـي ذات ظرفي الزمان والمكـان واقع المتهم المجني عليها كرهًا عنها بأن حسر عنها ملابسها واعتدى عليها جنسيًا عدة مرات متتالية، مهددًا إياها بإزهاق روحها حال إفشاء أمر ذلك الفحش، حتى حملت منه سفاحًا ووضعت وليدها.