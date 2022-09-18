الأحد 18 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخص صدمته سيارة بطريق الإسماعيلية الصحراوى

جريدة الدستور
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أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الإسماعيلية الصحراوي، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات. 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الخدمات الأمنية في طريق الإسماعيلية الصحراوي مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

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