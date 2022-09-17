«ولع فيه صاحبه».. القبض على مقتحم مقهى بـ«ملوتوف» في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، من ضبط المتهم بإلقاء "مولوتوف" على شاب كان يجلس أمام أحد المقاهى بمدينة دكرنس، وطعنه عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده.



وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ الي مأمور مركز دكرنس، يفيد بتلقيه بلاغ بقيام شاب بالاعتداء على شاب آخر بالقاء زجاجة مولوتوف عليه أثناء تواجده بشارع المطافئ بالمدينة، ما أدى لاشتعال النيران به كمان قام بطعنه بعدة طعنات.



وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، والفحص تبين قيام المتهم بالاعتداء على شخص يدعى "توفيق ال ت" أثناء تواجده بشارع المطافئ بالمدينة، وذلك بإلقاء زجاجة مولوتوف على المجني عليه هو وصديق له يدعى محمد أثناء جلوسهما على المقهى بأحد شوارع مدينة دكرنس.

ما أدى إلى اشتعال النيران به كما قام بالتعدي عليه بسكين وطعنه عدة طعنات وفر هاربا بعدما هدد رواد المقهى وحطم محتوياته مما أثار الذعر بين المواطنين.



وتم نقل المصاب للمستشفى في حالة سيئة وقامت الشرطة بإغلاق المقهى لحين إجراء المعاينة من قبل النيابة، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.