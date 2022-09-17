إصابة جزار فى مشاجرة لخلافات مالية بالخصوص

أصيب جزار بجرح قطعي بالرقبة، اليوم السبت، في مشاجرة بسبب خلافات مالية في منطقة الخصوص، بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد بورود بلاغ من مستشفى المطرية بالقاهرة، باستقبال شخص مصاب بجرح قطعي بالرقبة وأخر بالذراع الأيسر، إدعاء مشاجرة.



على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص، تبين إصابة "م. م. إ"، 27 سنة، جزار، بجرح قطعي بالرقبة وأخر بالذراع الأيسر، وذلك خلال مشاجرة مع "أ. ف. ع"، 36 سنة، جزار، وذلك باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، وذلك بسبب خلافات مالية، ونشب ذلك خلال مطالبة الأخير برد تلك المبالغ.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.