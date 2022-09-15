السجن عامين لميكانيكي اعتدى على عاملة بشركة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد ، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد، بالسجن عامين للمتهم "أ. ز. ع" لاتهامه بالاعتداء على المجني عليها "م. ع. ك".

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 12813 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من المجني عليها ، يفيد بقيام المتهم بالتعدي عليها، بعد أن وعدها برغبته في خطوبتها.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه على إثر علاقة بين المجني عليها "م. ع. ك" 16 سنة عاملة بشركة وبين المتهم "أ. ز. ع" ميكانيكي، بعد أن أوهمها المتهم برغبته في خطبتها ، وهمت بالخروج من مسكنها وتوجهت إلى محل سكنه مستغلا خلوه، واعتدى عليها مستغلا صغر سنها، وقامت بتحرير محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.