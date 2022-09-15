الخميس 15 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن عامين لميكانيكي اعتدى على عاملة بشركة في الإسكندرية

حبس
حبس
ads

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد ، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد، بالسجن عامين للمتهم "أ. ز. ع" لاتهامه بالاعتداء على المجني عليها "م. ع. ك".

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 12813 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من المجني عليها ، يفيد بقيام المتهم بالتعدي عليها، بعد أن وعدها برغبته في خطوبتها.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه على إثر علاقة بين المجني عليها "م. ع. ك" 16 سنة عاملة بشركة وبين المتهم "أ. ز. ع" ميكانيكي، بعد أن أوهمها المتهم برغبته في خطبتها ، وهمت بالخروج من مسكنها وتوجهت إلى محل سكنه مستغلا خلوه، واعتدى عليها مستغلا صغر سنها، وقامت بتحرير محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.

محكمة جنايات الإسكندرية قسم شرطة العامرية أول الإسكندرية خطوبتها ميكانيكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلاح الشائعات

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 على موقع التنسيق الإلكتروني

رابط موقع صندوق الاسكان الاجتماعي لحجز شقق الإعلان 16 لسنة 2022 فور طرحها

إخلاء سبيل 46 محبوسًا احتياطيًا بينهم هيثم محمدين

مصدر: ارتفاع صادرات الغاز المصرى إلى 406% خلال 2021-2022

أسماء الـ46 المخلى سبيلهم من المحبوسين احتياطيًا اليوم

التفاصيل المالية لصفقات الأهلى الجديدة خلال 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

«فاطمة تعلبة».. وإدارة الوعى العلمى

د هند جاد

قوة «نون».. وفقه الرجال

حسين دعسة

فاجعة انهيار عمارة سكنية.. صرخة الملك عبدالله.. نحو الإنقاذ والنجاة

د. أحمد مجاهد

صلاح جاهين.. شاعر الحلم المكسور

خالد عكاشة

التهديد العالمى للإخوان المسلمين «٣»

ماجد حبته

نحو نظام عالمى أكثر عدلًا

أحمد الصغير

زيارة الرئيس السيسى لقطر والرد على حملة المتربصين!

نبيل عبدالفتاح

تحديات فى طريق الثقافة المصرية

صور

جولة «الدستور» داخل مستشفى السلام الدولي بالقاهرة الجديدة

«المتحدة» والمهن التمثيلية: عقد ارعاية بلاتيني لمهرجان القاهرة للدراما

عمال المسابك.. النار صديق دائم

محطة تل أبيب

المزيد

تصاعد التوترات بالضفة الغربية: أمريكا تسعى لضمان التنسيق الأمنى بين إسرائيل والسلطة

لأول مرة.. وزير الخارجية الإماراتى يصل إسرائيل

الأمم المتحدة: قصف إسرائيل مطار دمشق أوقف وصول المساعدات إلى سوريا