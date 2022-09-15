الخميس 15 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15-9-2022 فى مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة، اليوم الخميس، والتي تختلف مواعيدها حسب اختلف فصول السنة ومع قدوم فصل الخريف بدأت مواقيت الصلاة  في التراجع النسبي، كما تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى حسب مواقع هذه المحافظات، وتناشد دار الإفتاء المصريين بضرورة مراعاة فروق التوقيت بين المحافظات.

 

وتنشر الدستور لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15-9-2022 في مصر 

 

مواقيت الصلاة في القاهرة

 

مواقيت الصلاة  وآذان الفجر 4:10 صباحاً 

مواقيت الصلاة وأذان الظهر 11:51 صباحاً

مواقيت الصلاة و أذان العصر 3:22  مساءً

مواقيت الصلاة واذان المغرب 6:03  مساءً

أذان العشاء 7:21  مساءً

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مواقيت الصلاة في الإسكندرية

مواقيت وأذان صلاة الفجر 4:14 صباحاً

مواقيت الصلاة و  أذان الظهر 11:56 صباحاً

مواقيت الصلاة و أذان العصر 3:28 مساءً

مواقيت الصلاة  أذان المغرب 6:09 مساءً

مواقيت الصلاة  أذان العشاء 7:28 مساءً

 

 

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

مواقيت وآذان صلاة الفجر 4:06 صباحاً

مواقيت الصلاة و أذان الظهر 11:47 صباحاً

مواقيت الصلاة و  أذان العصر 3:18 مساءً

مواقيت الصلاة و أذان المغرب 5:59 مساءً

مواقيت الصلاة و أذان العشاء 7:18 مساءً       

 

 

مواقيت الصلاة في أسوان

مواقيت وآذان صلاة الفجر 4:47 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:20 صباحاً

مواقيت الصلاة و أذان العصر 3:48 مساءً

مواقيت الصلاة و أذان المغرب 6:30 مساءً

مواقيت الصلاة  و أذان العشاء 7:44 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسيوط

مواقيت واذان صلاة الفجر 4:16 صباحاً

مواقيت الصلاة و أذان الظهر 11:53 صباحاً

مواقيت الصلاة و أذان العصر 3:22 مساءً

مواقيت الصلاة و أذان المغرب 6:04 مساءً

مواقيت الصلاة و أذان العشاء 7:20 مساءً

 

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

مواقيت وآذان صلاة الفجر 4:01 صباحاً

مواقيت الصلاة و أذان الظهر 11:39 صباحاً

مواقيت الصلاة و أذان العصر 3:09  مساءً

مواقيت الصلاة و أذان المغرب 5:50 مساءً

مواقيت الصلاة أذان العشاء 7:07 مساءً

مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة في شرم الشيخ مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة في الإسكندرية مواقيت الصلاة اليوم دار الافتاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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