مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15-9-2022 فى مصر

يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة، اليوم الخميس، والتي تختلف مواعيدها حسب اختلف فصول السنة ومع قدوم فصل الخريف بدأت مواقيت الصلاة في التراجع النسبي، كما تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى حسب مواقع هذه المحافظات، وتناشد دار الإفتاء المصريين بضرورة مراعاة فروق التوقيت بين المحافظات.

وتنشر الدستور لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15-9-2022 في مصر

مواقيت الصلاة في القاهرة

مواقيت الصلاة وآذان الفجر 4:10 صباحاً

مواقيت الصلاة وأذان الظهر 11:51 صباحاً

مواقيت الصلاة و أذان العصر 3:22 مساءً

مواقيت الصلاة واذان المغرب 6:03 مساءً

أذان العشاء 7:21 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

مواقيت وأذان صلاة الفجر 4:14 صباحاً

مواقيت الصلاة و أذان الظهر 11:56 صباحاً

مواقيت الصلاة و أذان العصر 3:28 مساءً

مواقيت الصلاة أذان المغرب 6:09 مساءً

مواقيت الصلاة أذان العشاء 7:28 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

مواقيت وآذان صلاة الفجر 4:06 صباحاً

مواقيت الصلاة و أذان الظهر 11:47 صباحاً

مواقيت الصلاة و أذان العصر 3:18 مساءً

مواقيت الصلاة و أذان المغرب 5:59 مساءً

مواقيت الصلاة و أذان العشاء 7:18 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

مواقيت وآذان صلاة الفجر 4:47 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:20 صباحاً

مواقيت الصلاة و أذان العصر 3:48 مساءً

مواقيت الصلاة و أذان المغرب 6:30 مساءً

مواقيت الصلاة و أذان العشاء 7:44 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

مواقيت واذان صلاة الفجر 4:16 صباحاً

مواقيت الصلاة و أذان الظهر 11:53 صباحاً

مواقيت الصلاة و أذان العصر 3:22 مساءً

مواقيت الصلاة و أذان المغرب 6:04 مساءً

مواقيت الصلاة و أذان العشاء 7:20 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

مواقيت وآذان صلاة الفجر 4:01 صباحاً

مواقيت الصلاة و أذان الظهر 11:39 صباحاً

مواقيت الصلاة و أذان العصر 3:09 مساءً

مواقيت الصلاة و أذان المغرب 5:50 مساءً

مواقيت الصلاة أذان العشاء 7:07 مساءً