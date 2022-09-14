تجديد حبس متهم بالاتجار فى مخدر الحشيش بالزيتون

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، اليوم الأربعاء، تجديد حبس متهم بالاتجار بمخدر الحشيش، عثر بحوزته علي سلاح ناري ومبالغ مالية مزورة بدائرة القسم، قبل ترويجها على عملائه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت قد تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه مستقلًا سيارة "مستأجرة"، وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام- مبالغ مالية "صحيحة - مزورة" - هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، والمبالغ المالية "الصحيحة – المزورة" من حصيلة نشاطه الإجرامي، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.