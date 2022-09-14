الأربعاء 14 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن القاهرة يعيد شقيقتين إلى أسرتهما عقب اختفائهما بحلوان

أمن القاهرة
أمن القاهرة
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نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة في إعادة شقيقتين تغيبتا عن منزلهما لمدة 4 أيام بمدينة حلوان وتبين أن الطالبتين خرجتا من المنزل بمحض إرادتهما وكانا مقيمتان لدي إحدى صديقاتهن.

وورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة حلوان من مواطن مقيم بمنطقة كفر العلو دائرة القسم يفيد باختفاء ابنتيه كل من "آلاء.م"، وشقيقتها "روان.م" في ظروف غامضة أثناء ذهابهم لدرس تعليمي.

بالتحرى وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط اختفاء الفتاتين تبين سيرهم بمفردهم وذهابهم لاستقلال مترو حلوان.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجدهما وضبطهما، وتبين إقامتهم لدي احدي صديقاتهن لمدة 4 أيام دون إخبار أفراد أسرتهم.

تم تحرير المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية القاهرة إعادة شقيقتان حلوان صديقاتهن

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثروتنا المهدرة

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