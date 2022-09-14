إزالة 64 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنع أية تعديات على أراضيها للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة.

وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 64 حالة تعدي بنطاق 11 مركز بإجمالى مساحة بلغت 12649 م٢ عبارة عن، 10 حالات تعد بمساحة 5002 م٢ بكفر الدوار، و 5 حالات تعدي 3840 م٢ بأبو المطامير، و 6 حالات تعد بمساحة 1580 م٢ برشيد،و 4 حالات تعد بمساحة 960 م٢ بكوم حمادة،و 8 حالات تعد بمساحة 419 م٢ بإيتاي البارود ،و8 حالات تعد بمساحة 238 م٢ بدمنهور.

كما تم إزالة 4 حالات تعدي بمساحة 216 م٢ بالدلنجات،و 4 حالات تعد بمساحة 109 م٢ بأبو حمص،و 4 حالات تعد بمساحة 100 م٢ بحوش عيسى، و4 حالات تعد بمساحة 96 م٢ بالمحمودية،و 7 حالات تعد بمساحة 89 م٢ بشبراخيت.

وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.