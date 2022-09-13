الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نجاة 14 شخصًا من الموت في انقلاب ميكروباص بطريق بلبيس - العاشر

حادث مروري
حادث مروري
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وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى طريق بلبيس - العاشر من رمضان، والذي أسفر عن إصابة 14 شخصًا وتم نقلهم لأقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى طريق بلبيس - العاشر من رمضان، أسفل كوبرى سيراميكا، بنطاق مدينة العاشر من رمضان.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفر عن إصابة 14 شخصًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل 11 مصابا إلى مستشفى خميس بمدينة العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين الثلاثة الآخرين إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

إتخاذ الإجراءات القانونية إصابة 14 شخص الإجراءات القانونية اللازمة الحركة المرورية اللواء محمد صلاح العاشر من رمضان انقلاب سيارة ميكروباص

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وائل لطفي

ثروتنا المهدرة

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