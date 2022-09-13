الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«وقعوا فى ترعة».. وفاة 4 أطفال بانقلاب سيارة بكفرالشيخ

جريدة الدستور
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لقي أربعة أطفال مصرعهم، الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ملاكي بترعة على طريق سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى سيدي سالم المركزي، يفيد بارتفاع عدد الوفيات في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق سيدي سالم، ليصبح إجمالي عدد الوفيات في هذا الحادث مصرع 4 أطفال وإصابة 5 أشخاص بإصابات خطرة.

وتشير نتائج التحريات الأولية إلى اختلال عجلة القيادة من يد سائقها، مما تسبب في انقلاب السيارة في الترعة.

وبانتقال الأجهزة الأمنية بمركز سيدي سالم والفحص، تبين وفاة سعاد محمد يوسف، عمرها عامان، وأشقائها يوسف ورغد، وأحمد تامر عبدالمطلب، 3 سنوات.

مصرع سيارة ملاكي محافظة كفر الشيخ طريق مدير أمن كفر الشيخ الوفيات حادث انقلاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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