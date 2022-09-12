الإثنين 12 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل المتهمين بفبركة فيديو لشخص ينهى حياته بمصر القديمة

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
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أمرت النيابة العامة في جنوب القاهرة، بإخلاء سبيل المتهم الأول في واقعة فبركة فيديو انتحاره، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وإخلاء سبيل 4 متهمين آخرين بكفالة مالية ألف جنيه لكل منهم.

تفاصيل الواقعة بدأت بانتشار مقطع فيديو عبر شبكة الإنترنت، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالقفز من أعلى أحد الكبارى بالمجرى المائى لنهر النيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة في القاهرة، بدعوى الانتحار بسبب حرمانه من رؤية أولاده.

وتبين بالفحص عدم صحة ما تضمنه مقطع الفيديو من ادعاءات، وقيام الشخص المشار إليه بافتعال الواقعة والادعاء بالانتحار بالاشتراك مع 7 أشخاص "من بينهم 3 سيدات" أمكن ضبطهن.

وبمواجهة صاحب الفيديو، قرر بانفصاله عن زوجته منذ عدة أشهر، وعدم تمكنه من رؤية أطفاله، فاختمرت فى ذهنه فكرة ادعاء الانتحار على النحو المشار إليه، للضغط على زوجته ودفعها للتراجع عن موقفها، فقام بالاتفاق مع أحد المتهمين بتصويره حال قيامه بتوجيه رسالته والقفز عقب ذلك من أعلى الكوبرى، على أن يقوم (3) من المتهمين "لأحدهم مراكب أسفل الكوبرى" بانتظاره أسفل الكوبرى لانتشاله من المياه "نظير مبلغ مالى"، والاتفاق مع إحدى المتهمات ووالدتها لعمل مونتاج ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، وضُبط بحوزتها الهاتف المستخدم فى التصوير.

كما قام بالاتفاق مع والدته على ارتكابه الواقعة وإعطائها بعض الأوراق كوصية له، والتى قامت بدورها بإخطار أشقائه بالعثور على تلك الأوراق أمام المنزل لإيهامهم بإقدامه على الانتحار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جنوب القاهرة فبركة فيديو انتحاره مصر القديمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه السياسة

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